Bolşoy Balesi'nin baş balerini Olga Smirnova, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının ardından Bolşoy Balesi’nden ayrıldığını açıkladı. Büyükbabası Ukraynalı olan sanatçı, "Tüm ruhumla savaşa karşıyım" mesajını paylaştı. Rus balerin Olga Smirnova ülkesinin Ukrayna'ya başlattığı harekata sessiz kalmadı. Moskova Bolşoy Balesi’nin yıldızlarından biri olan Smirnova bundan böyle Amsterdam'daki Hollanda Ulusal Balesi için dans edecek.Büyükbabası Ukraynalı olan sanatçı, bu kararını, "Ruhumun tüm lifleriyle savaşa karşıyım" cümlesiyle ifade etti. Smirnova, The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Yetenekli Ruslarla, kültürel ve atletik başarılarımızla her zaman gurur duydum. Ama şimdi, öncesi ve sonrası arasında bir çizgi çekildiğini hissediyorum. İnsanların ölmesi beni üzüyor. Bu küresel felakete kayıtsız kalamayız" dedi.St. Petersburg doğumlu balerin Smirnova, "Rusya'dan utanacağımı hiç düşünmemiştim" ifadesini kullandı.HOLLANDA'DA SEVİNÇLE KARŞILANDIHollanda Ulusal Balesi tarafından yayınlanan bildiride, Rus baş balerin Smirnova'nın "açık kollarla karşılandığı“ ifade edildi. Hollanda Ulusal Balesi Sanat Yönetmeni Ted Brandsen ise Smirnova hakkında yaptığı açıklamada, "Çok hayran olduğum olağanüstü bir dansçı" dedi.Smirnova’nın ilk dans gösterisini nisan ayında 'Raymonda' ile gerçekleştirmesi bekleniyor.Bu olay soğuk savaş döneminde ülkesindeki baskıya dayanamayıp Paris'e sığınan ünlü balet Rudolf Nureyev'i hatırlattı.BOLŞOY'DAN BAŞKA İSTİFALAR DA OLMUŞTUParis turnesinde sokaklarda hayranlarıyla buluşan Nureyev, KGB tarafından zorla Rusya’ya geri gönderilecekken havalimanı içerisinde ikonik “özgürlük sıçrayışı”nı gerçekleştirerek, bariyerlerden atlayıp Fransız polisine sığınmış ve onu politik mülteci olarak kabul etmelerini istemişti.Moskova Bolşoy Balesi'nde görev alan Brezilyalı Solist David Motta Soares ve İtalyan baş dansçı Jacopo Tissi de geçtiğimiz hafta istifa ettiklerini duyurmuştu. Baş dansçı Tissi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik saldırı nedeniyle Moskova'daki kariyerine devam edemediğini ve hiçbir savaşın haklı olamayacağını ifade etmişti.