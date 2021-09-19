Rusya önümüzdeki ay uzayda film çekecek

Rusya'dan yapılan açıklamada, iki kozmonot ve iki sinemacıdan oluşan bir Rus ekibin, uzaydaki ilk filmi çekmek için önümüzdeki ayın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıkacağını belirtildi. Dört kişilik ekip, 5 Ekim'de, yaklaşık 354 km yükseklikte, Dünya yörüngesinde dönen istasyona teslim edilmek üzere bir Soyuz MS-19 roketiyle fırlatılacak.



Webtekno'nun haberine göre, ekibin yolculuğu, SpaceX tarafından geliştirilen ve uçuşa onlarca yıldır devam eden Rusya-Amerika Birleşik Devletleri rekabetinin bir unsurunu ekleyen, bir roket ve kapsülle uzaya giden ilk sivil mürettebatın yolculuğundan sadece haftalar sonra gerçekleşecek.

"FİLM BİR DOKTORUN KOZMONOTUN HAYATINI KURTARMASINI ANLATACAK"

Yönetmen ve aktör Klim Shipenko, mürettebatın Kazakistan'daki Baykonur kozmodromuna gitmek üzere ayrılmasından önce bir basın toplantısında söyledi ve "Bu film sıradan bir insanın, uzay araştırmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve bunu hiç düşünmemiş bir doktorun USS’e seyahat etmesi ve bir kozmonotun hayatını kurtarmasını hikaye ediniyor" dedi.



Ekipteki profesyonel kozmonotlar da filmde yer alacak. Komutan Anton Shkaplerov, "Ben filmde rol almayacağım ama yine de uzay gibi alışılmadık bir yerde bir filmin nasıl çekildiğini öğrenmem gerekecek" dedi.

Başrol oyuncusu Yulia Peresild, kendimin makyaj sanatçısı ve kostüm tasarımcısı olmayı öğrendiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Dünya ile aynı seviyede olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için hazırız."

1,9 metre boyunda olan yönetmen Shipenko, boyunun uzay aracının içinde eğitimi ve yaklaşan seyahati pek rahat kılmayacağını söyledikten sonra “Ancak gelecekte konaklama yapılacak" dedi ve ekledi:

"Sorun değil. Şimdi olduğu gibi uçacağım, ancak Mars'a seyahatle ilgili devam filmini yaptığımızda araçta daha iyi bir koltuk bulunacağına dair söz veriyorlar."