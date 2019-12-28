Ryan Reynolds: Deadpool 3 için çalışmalar başladı

Disney-Fox anlaşmasının ardından üçüncü filminin çekilip çekilmeye merak konusu olan anti kahraman Deadpool'un geleceği belli oldu. Live With Kelly and Ryan programına konuk olan Ryan Reynolds, tartışmalara son noktayı koydu ve yeni filmin geleceğini söyledi.

"BÜYÜK LİGLERDEYİZ"



Başrolünde oynadığı Deadpool'un Marvel Stüdyoları'nda geliştirdiğini söyleyen ve ilk iki filmin başarısına değinen Reynolds, "Artık büyük liglerdeyiz, Marvel Stüdyoları'ndayız. Bu inanılmaz bir durum. Evet, şu anda yeni filmle uğraşıyoruz" dedi.

18+ KARARI MERAK EDİLİYOR



Marvel filmleri genel izleyiciye hitap eden Disney'in, 18+ olan Deadpool için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Filmin ne zaman hazır olacağı ise şu an için bilinmiyor.

