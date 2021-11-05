Ryan Reynolds oyunculuğa ara verdi

Önünümüzdeki 1 yılda 7 filmle seyirci karşısına çıkacak olan Ryan Reynolds, kariyerine ara verdiğini açıkladı.

Haberler 05.11.2021 - 13:26

Ryan Reynolds oyunculuğa ara verdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım

Ryan Reynolds eşi Blake Lively ile geçmişlerini anlattı: Benimle yatması için yalvardım

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds (45), ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Reynolds, “Zaman çok hızlı geçiyor ve geri alamıyorsunuz” dedi.

3 KIZI VAR

2022'ye kadar 7 projede yer alacağı kesinleşen Reynolds’ın Blake Lively ile olan evliliğinden 2, 5 ve 6 yaşlarında üç kızı var.

RYAN REYNOLDS'IN GELECEK FİLMLERİ

Red Notice / Nolan Booth (2021)

The Adam Project / Adam (2022)

Dragon's Lair (2022)

Spirited (Post-prodüksiyon)

Everyday Parenting Tips (Yapım öncesi)

Deadpool 3 / Wade Wilson - Deadpool (Duyuruldu)

Clue  (Duyuruldu)

Turu ve Sirk Maceraları fragmanı

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...