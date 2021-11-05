Ryan Reynolds oyunculuğa ara verdi

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds (45), ailesine daha fazla zaman ayırmak istediği için oyunculuğa ara verdiğini açıkladı. Reynolds, “Zaman çok hızlı geçiyor ve geri alamıyorsunuz” dedi.

3 KIZI VAR

2022'ye kadar 7 projede yer alacağı kesinleşen Reynolds’ın Blake Lively ile olan evliliğinden 2, 5 ve 6 yaşlarında üç kızı var.

RYAN REYNOLDS'IN GELECEK FİLMLERİ



Red Notice / Nolan Booth (2021)



The Adam Project / Adam (2022)



Dragon's Lair (2022)



Spirited (Post-prodüksiyon)



Everyday Parenting Tips (Yapım öncesi)



Deadpool 3 / Wade Wilson - Deadpool (Duyuruldu)



Clue (Duyuruldu)

Turu ve Sirk Maceraları fragmanı