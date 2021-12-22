Sanata Omicron engeli

Avrupa, vaka sayılarının artması ve Omicron virüsünün hızla yayılmasının ardından önlem olarak kapatmaya gidiyor.

Haberler 22.12.2021 - 11:39

Sanata Omicron engeli

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ve ’dan gelen peş peşe haberlere göre corona virüsün yayılmasını önlemek için kamusal alanda kapatmalar ve kısıtlamalar gerçekleştirilecek. Kısıtlamalara 2021 yılında sadece 24 hafta açık kalan müzelerin de dahil edilmesi sanat sektöründe yeni duraksamaların olacağının haberini veriyor. 

İki ülkede bir ay boyunca sürecek kısıtlamaların yanı sıra Londra’da Doğal Tarih Müzesi de virüsten kaynaklı personel sıkıntısı yaşadıkları gerekçesiyle 27 Aralık’a kadar kapalı olacaklarını ilan etti.

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