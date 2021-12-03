Sandro Botticelli tablosu 40 milyon euro'ya açık artırmaya çıkıyor

Ünlü İtalyan rönesans ressamı Sandro Botticelli'nin 1963 yılında çıktığı müzayedede 12 bin eurodan daha düşük bir fiyata satılan Kederin Adamı (The Man of Sorrows) tablosunun 40 milyon euro'ya alıcı bulacağı konuşuluyor. Euronews'in haberine göre; tablo eğer tahmin edilen değerden alıcı bulursa, eski sahibine 4000 kat kar getirmiş olacak.

60 YILDIR ÖZEL KOLEKSİYONDA TUTULUYORDU



Hz. İsa'yı betimleyen İtalyan ressama ait Kederin Adamı tablosu yaklaşık 60 yıldır özel bir koleksiyonda tutuluyordu. Eserin 15'inci yüzyıl sonu ya da 16'ıncı yüzyıl başları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.



İngiltere'nin başkenti Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 2022 yılı başında açık artırmaya çıkarılacak eserin 40 milyon euronun üzerinde satılması bekleniyor.

FLORANSA ETKİSİ VAR



Botticelli'nin tablosu hakkında konuşan Sotheby's Eski Tablolar Departmanı Başkanı Edoardo Roberti, eserin o dönemde sanatçının memleketi olan Flonransa şehrinde etkili olan dini öğeler dalgasını yansıttığını söylüyor.

"SİVİL DEVRİM YAŞANIYORDU"



Edoardo Roberti ressam Botticelli hakkında, "O dönemde Floransa'da sivil bir devrim yaşanıyordu. Bunun yanı sıra Dominikli Rahip Savonarola ve yandaşlarının başını çektiği dini bir akım da vardı. Botticelli bu farklı akımlara kapıldı ve sanat anlayışında çok derin değişikliklere gitti." diye konuştu.

Roberti, Kederin Adamı tablosunun oldukça nadir bulunan eserler arasında yer aldığını ve yıllarca aynı koleksiyonda kaldığını da sözlerine ekledi. Tablonun 1963'te son çıktığı müzayede sonrası herhangi bir açık artırmaya çıkmadığı biliniyor.

SANAT TARZINI DEĞİŞTİRDİ



Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu gibi çok ünlü eserlerinde görenleri etkilemek amacıyla farklı renkler, ayrıntılar ve etkileyici tasvirler kullandığı biliniyor. Ancak İtaltan sanatçı dini akımlara kapıldıktan sonra sanat tarzını da değiştiriyor.

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