Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser ele geçirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 15:54

Şanlıurfa'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen kitap ve eser bulundu

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İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, 2 milyon dolar karşılığında tarihi eser alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine Suriye uyruklu T.E.H'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen üzerinde dini yazılar ile semboller bulunan 41 sayfalık kitap ve deri üzerine işlemeli dini yazılar ile insan figürü bulunan eser ele geçirdi.

T.E.H'yi gözaltına alan ekipler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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