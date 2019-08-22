Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği Çevre ve Sanat Günleri 7-8 Eylül’de Kilyos’ta gerçekleşecek. Kumdan Sanat, Kum Zambakları ve Hurdadan heykel çalışmalarının büyük ilgi göreceği etkinlikte sergi, sempozyum, forum, atölye ve konserler de yer alacak.



Sarıyer Belediyesi, İstanbul'un en büyük ve en kapsamlı doğa hareketini Türkiye ve dünyanın en etkili çevreci STK'larıyla birlikte Sarıyer Kilyos'ta başlatıyor. 9. Kum Zambakları Festivali, 6. Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Şenliği ve 3. Sarıyer Heykel Sempozyumu Hurdadan Sanat etkinliklerine Kilyos Plajı, Kilyos Meydanı, Amfi Tiyatro gibi birçok mekân ev sahipliği yapacak.

İklim krizi ekseninde sorun çözümleriyle geri dönüşüm ve doğa savunması anlamında da etkinliklerin bulunduğu festivalde, atıklardan yapılan heykelleri içeren sergiler, iklim değişikliği ve yarattığı tahribatları, Türkiye’de kum zambaklarının korunmasını konu alan forumlarda yer alacak.



KUMDA SANAT FESTİVALİ



Çevre ve Sanat Günleri kapsamında gerçekleştirilen 6. Uluslararası Emin Turan Kumda Sanat Festivali’nde kumlar, 50’yi aşkın sanatçı tarafından birer sanat eserine dönüştürülecek. Festivalin bu yılki teması ise “Bin Bir Tepe İstanbul” olacak.



DOĞAL ÜRÜNLER SERGİLENECEK



“İklim Acil Durumu ve Sürdürülebilir Bir Gelecek” konusu odağında yapılacak forumlarda bu sene özellikle çocukların düzenleyeceği etkinlikler ön planda olacak. Bunun yanı sıra yeni hasat edilmiş mahsuller, emekle yoğrulmuş doğal ürünler sergilenecek ve bunların tadımı da yapılacak. Kadın kooperatifleri tarafından özenle üretilen, emek dolu işler stantlarda sergilenecek.



HURDADAN SANATA



Çevreye duyarlılık ve geri dönüşüme katkı sağlamak için Sarıyer Belediyesi şantiyelerinden hurdalarını seçen 5 gönüllü sanatçı 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek sergi için hazırlanıyor.



FIRTINA ÖPÜCÜK HEYKELİ



Yıllar önce Kilyos Stadı'nda fırtınaya dayanamayarak yıkılan direğin, Doç. Bülent Çınar’ın ellerinde nasıl fırtınaya öpücük atan bir heykele dönüştüğüne hep birlikte şahitlik edilecek.