Haftalardır süren spekülasyonların ve söylentilerin ardından Selena Gomez, Blackpink’le işbirliği yaptığını doğruladı.



Selena Gomez, “28 Ağustos’ta çıkacak, Blackpink’le işbirliği yaptığımız şarkıyı duyurmaktan BÜYÜK heyecan duyuyorum” ifadelerini kullandı.



Yeni şarkı Blackpink’in rekor kıran “How Do You Like That”in ardından ilk parçası olacak.