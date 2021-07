Sex and the City'nin yeni sezonundan ilk görsel

Fenomen dizi Sex and the City'nin merakla beklenen ve adı And Just Like That... olarak belirlenen yeni sezonu için geri sayım başladı. Sonbaharda prömiyer yapması beklenen dizi, bir eksikle yeni sezona hazır. Oriijinal seride Samantha rolünü oynayan Kim Cattrall, kendi isteğiyle ve dedikodulara göre Sarah Jessica Parker'la yaşadığı problemler yüzünden yeni sezonda yer almıyor.

MANHATTAN SOKAKLARINDALAR

Beyazperde'nini haberine göre geri kalan üç önemli karakter, Carrie, Miranda ve Charlotte, Sex and the City'nin mini dizi formatındaki devamı olan And Just Like That…'e ilk bakışta Manhattan sokaklarına geri döndüler. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis'in ikonik rollerini yeniden canlandırdıklarını gösteren HBO Max'in ilk prodüksiyon fotoğrafı paylaşıldı.

ARTIK 50'Lİ YAŞLARDALAR



10 bölümlük dizi, çığır açan HBO serisinin yeni sezonu olarak adlandırılıyor. Yeni sezon Carrie (Parker), Miranda (Nixon) ve Charlotte'u (Davis) hayatın karmaşık gerçekliğini yaşarken ve hayatlarındaki dostlukla yolculuk ederken izliyor. Daha önce 30'lu yaşlarını izlediğimiz karakterler, şimdi, 50'li yaşlarda hayatın ve arkadaşlığın nasıl bir etkisi olduğunu irdeliyorlar.

Daha önce duyurulan kadroda ayrıca, Sara Ramírez, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson ve Evan Handler yer alıyor. Projede yer almayan, orijinal dizinin önemli oyuncularında olan Kim Cattrall, Samantha Jones'u orijinal serinin tamamında ve ardından 2008'le 2019'da yayınlanan devam filmlerinde oynadı. Dizi için, henüz belirlenmiş bir prömiyer tarihi yok.



