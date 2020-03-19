Sinema sektöründe 120 bin kişi işsiz kaldı

Corona virüsün sinema sektörünü 5 milyar dolar kayıpla etkilemesi beklenirken 120 bin kişi de işinden oldu.



Bu rakam yalnızca International Alliance of Theatrical Stage Employees üyesi sinema, televizyon vb. sektörlerin emekçileri arasında olup işini kaybedenleri yansıtıyor.



Film şirketlerinin ofislerini kapatması, sinemaların kapatılması, çekimlerin durdurulması gibi sonuçlar veren virüs için açıklama yapan topluluk, "Bu noktada neleri bildiğimizi ve bölgenizde tüm dünyanın kendini kapatmasıyla birlikte neler yaptığımızı, çalışanların ve ailelerinin gelecekleri hakkında endişeli olduklarını anlatabilmek için yazıyoruz. International Alliance of Theatrical Stage Employees, pandemi için yapılan kapatmaların 150.000 üyeden 120.000 kişinin işini kaybetmesiyle sonuçlandığını bildiriyor" denildi.

