Sivas'ta cezaevi müzeye dönüşüyor

Sivas’ta Sultan İkinci Abdülhamit Han'ın mektep olarak inşa ettirdiği, 60 darbesi sonrasında 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan Hamidiye Mektebi'ni müzeye dönüştürme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

İkinci Abdülhamit'e atfen 1902 yılında Sivas’ta inşa edilen Hamidiye Mektebi, 1961 yılından itibaren cezaevi olarak kullanıldı. Yaklaşık 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanılan binanın müzeye dönüştürülmesi için 2019 yılında çalışmalar başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 10 milyon TL'lik desteğiyle aslına uygun şekilde restore edilen Hamidiye Mektebi, Şehir ve Sanayi Mektebi ismini alarak müzeye dönüştürüldü.

Sivas Valisi Salih Ayhan, yarı açık cezaevinin Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'ne dönüştürülen binasında çalışmalar ile ilgili incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, sona gelinen çalışmalarla ilgili İl Özel İdaresi teknik personelinden bilgi aldı.