Sivas'ta müze sayısı artacak

Sivas'ta valilik tarafından yürütülen 'Müze Kenti Sivas' proje kapsamında yeni müzeler açılacak.

Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğu kente, Sivas Valiliğinin son yıllarda yürüttüğü çalışmalarla Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi kazandırıldı.



Vali Salih Ayhan, Sivas'ın her alanda tematik müzeye ihtiyacı olduğunu söyledi.



Kentte daha önce Aşık Veysel Müzesi, Arkeoloji Müzesi ile Atatürk Kongre Müzesi'nin bulunduğunu belirten Ayhan, "2023 yılına kadar 20 müze kuracağız. Buna da 'Müze Kenti Sivas' dedik" diye konuştu.



Ayhan, müzelerin tarihsel geçmişi ve kültürü göz önüne çıkarttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Müzeler hafızadır. Müzecilik modernliğin, medeniliğin ve zenginliğin bir alametidir. Müze gezen bir kişinin kültürel birikimi, tarihe olan geçmişi, yaşam kültürüne saygısı vardır. Müzeden istifade etmek sosyal refahın, kültürel seviyenin arttığını göstermektedir. Sivas'ta bunlar vardı, dolayısıyla hangi müzeleri öncelik vereceğiz bunu sıraya koyduk. Bunlar içerisinde Şehir Müzesi, Sanayi Mektebi Müzesi, Sanatkarlar Çarşısı ve Müzesi, Eğitim Müzesi, Gök Medrese Vakıf Müzesi ve Savaş Atları Müzesi'ni hizmete aldık."



"AÇTIĞIMIZ MÜZELERİ 3 AYDA 200 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ"



Hizmete açılan müzelere ziyaretçilerin ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Ayhan, "Hedefimizi fersah fersah geçtik, bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum. Açtığımız müzeleri 3 aylık zaman diliminde 200 bine yakın kişi ziyaret etti" dedi.



Ayhan, Tarihi Sivas Valiliği binasına yapılan Şehir Müzesi'ni günlük ortalama 1000 kişinin, Savaş Atları Müzesi'nin ise hafta sonu günlük 5 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.



Atatürk Kongre Müzesi'ni yıllık ortalama 350 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Vali Ayhan, "Yeni açtığımız müzeler hizmet kalitesiyle, verdiği mesajlarla, toplumsal algısıyla çok ciddi ses getirdi ve hedefimizin çok üstünde bir başarı elde ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.