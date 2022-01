SİYAD 2021'in En İyi Yabancı Filmi'ni seçti: The Father

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) 2021'in En İyi Yabancı Filmi olarak Florian Zeller tarafından yönetilen dram filmi The Father'ı seçti. SİYAD üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda en yüksek oyu toplayan The Father'ın dağıtımcısı Bir Film'e ödülü, mart ayında düzenlenmesi planlanan 54. SİYAD Ödül Töreni’nde verilecek.

Başrollerinde Anthony Hopkins ve Olivia Colman'ın rol aldığı The Father, 2021'de En İyi Uyarlama Senaryo Oscar'ını almıştı. Ayrıca 83 yaşındaki Anthony Hopkins, filmdeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmış ve Oscar ödülü alan en yaşlı kişi olarak sinema tarihine geçmişti.

İşte SİYAD üyelerine göre 2021'in En İyi 20 Yabancı Filmi:



- Baba (The Father)

- Titane

- Annette

- Küçük Anne (Petite Maman)

- Yeşil Şövalye (The Green Knight)

- Körkütük (Druk)

- Dün Gece Soho’da (Last Night in Soho)

- Fransız Postası (The French Dispatch)

- Dune: Çöl Gezegeni (Dune: Part One)

- Undine

- Karanlık Kız (The Lost Daughter)

- Louvre Müzesi’nde Bir Gece: Leonardo da Vinci (A Night at the Louvre: - Leonardo da Vinci)

- Son Düello (The Last Duel)

- Collective (Colectiv)

- The Matrix Resurrections

- Minari

- İki Aşığın Ölümü (The Killing of Two Lovers)

- Petrov Grip Oldu (Petrovy v grippe)

- Elmalar (Mila)

- Sansür (Censor)

THE FATHER FİLMİ FRAGMANI