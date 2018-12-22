Siyahi Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'ne En İyi Film Ödülü de dahil olmak üzere üç kategoriden zaferle ayrılan Black Panther damga vurdu. Barry Jenkins imzalı If Beale Street Could Talk ve Alfonso Cuarón'un yeni filmi Roma ise ikişer heykelcikle onurlandırıldı. İşte kazananların tamamı:
BLACK PANTHER FRAGMANI
En İyi Film: Black Panther
En İyi Yönetmen: Ryan Coogler – Black Panther
En İyi Erkek Oyuncu: Bradley Cooper – A Star Is Born
En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis – Widows
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali – Green Book
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King – If Beale Street Could Talk
En İyi Özgün Senaryo: Sorry To Bother You – Boots Riley
En İyi Uyarlama Senaryo: If Beale Street Could Talk – Barry Jenkins
En İyi Sinematografi: Roma – Alfonso Cuarón
En İyi Yabancı Film: Roma – Alfonso Cuarón
En İyi Belgesel: Quincy – Alan Hicks ve Rashida Jones
En İyi Animasyon: Spider-Man: Into The Spider-Verse – Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman
En İyi Oyuncu Kadrosu: Black Panther
ROMA FRAGMANI