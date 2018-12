İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Black Panther sosyal medya rekoru kırdı

Siyahi Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'ne En İyi Film Ödülü de dahil olmak üzere üç kategoriden zaferle ayrılan Black Panther damga vurdu. Barry Jenkins imzalı If Beale Street Could Talk ve Alfonso Cuarón'un yeni filmi Roma ise ikişer heykelcikle onurlandırıldı. İşte kazananların tamamı:

BLACK PANTHER FRAGMANI

En İyi Film: Black Panther

En İyi Yönetmen: Ryan Coogler – Black Panther

En İyi Erkek Oyuncu: Bradley Cooper – A Star Is Born

En İyi Kadın Oyuncu: Viola Davis – Widows

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali – Green Book

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Regina King – If Beale Street Could Talk

En İyi Özgün Senaryo: Sorry To Bother You – Boots Riley

En İyi Uyarlama Senaryo: If Beale Street Could Talk – Barry Jenkins

En İyi Sinematografi: Roma – Alfonso Cuarón

En İyi Yabancı Film: Roma – Alfonso Cuarón

En İyi Belgesel: Quincy – Alan Hicks ve Rashida Jones

En İyi Animasyon: Spider-Man: Into The Spider-Verse – Bob Persichetti, Peter Ramsey ve Rodney Rothman

En İyi Oyuncu Kadrosu: Black Panther



ROMA FRAGMANI