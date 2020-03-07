Spider Man 3'ün (Örümcek Adam 3) gösterim tarihi belli oldu

Adı Spider-Man: Serenity Now olarak açıklanan Spider-Man 3'ün 2021'deki gösterim günü açıklandı.

07.03.2020 - 17:39

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Sony ve Marvel ortak yapımı Spider-Man’in (Örümcek Adam) kod adı Serenity Now olan yeni filminin vizyon tarihi açıklandı. Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı üçüncü film, 2021 yılı içerisinde beyazperdede olacak.

Üçüncü filmden sonra Marvel Sinematik Evreni'ne veda ederek Sony bünyesinde kalacak olan Spider-Man serisinin üçüncü filmi ABD’de ve Türkiye’de 16 Temmuz 2021’de seyirciyle buluşacak.

Spider-Man: Serenity Now olarak anılan üçüncü filmin prodüksiyonuna önümüzdeki yaz aylarında başlanacak.

Spider-Man devam filminin henüz konusu ve detayları açıklanmadı. Kötü karakterin kim olacağı da öngörülemeyen ayrıntılar arasında bulunuyor. 

Spider-Man serisinin ikinci filmi Örümcek Adam: Evden Uzakta, 1 milyar dolarlık gişe hasılatının üzerine çıkarak Marvel'ın en yüksek hasılatlı filmleri arasındaki yerini almıştı. Üçüncü filmin yönetmen koltuğuna, ilk iki filmde olduğu gibi yine Jon Watts oturacak.

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