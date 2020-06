Spike Lee’den polis cinayetlerine dair kısa film

Spike Lee, ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polisin ırkçı cinayetine kurban gitmesine tepki göstermek için yeni bir kısa film çekti. 3 Brothers: Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd adlı kısa film, polis tarafından öldürülen üç kişiye odaklanıyor. Filme konu olan üç kişiden sadece Radio Raheem kurmaca bir karakter.



“Tarih kendisini tekrarlamayı bırakacak mı?” sorusuyla açılan kısa film, CNN’de yayımlanan, Spike Lee’nin konuk olduğu “I Can’t Breath: Black Men Living and Dying In America” (Nefes Alamıyorum: ABD’de Yaşayan ve Ölen Vatandaşlar) adlı program sırasında yayınlandı.



Katıldığı programda Amerika’da yaşananlara değinen Lee, protestolar sırasında yaşanan yağma ve kundaklama gibi olaylara yönelik olarak “Yaşanan tüm bu diğer şeyleri onaylamıyorum ama insanların bunu neden yaptığını anlayabiliyorum” ifadesini kullandı.

İLK SİYAH JÜRİ BAŞKANI

Spike Lee, bu yıl 73’üncüsü yapılaması planlanan Cannes Film Festivali’ne ilk siyah jüri başkanı seçilmişti. Ancak salgın nedeniyle festival yapılamıyor. Cannes adına başka festivallerde gösterilecek filmler için jüri oylaması veya herhangi bir ödül dağıtımı yapılmayacak. Dolayısıyla Spike Lee’ye gelecek yıl yapılacak festivalde aynı görev teklif edilecek.