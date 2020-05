Stephen King korku hikayelerinin tercih nedenini açıkladı

Gerilim ve korku türündeki kitaplarıyla bilinen ünlü yazar Stephen King corona virüs salgını sebebiyle uygulanan karantina dönemlerinde insanların korku hikayelerini tercih etmek sebebi hakkında konuştu.



King, “Bence zor zamanlarda insanlar gerçekten ürpertici kitapları tercih ediyor. Ve bu doğrudur, çünkü 'If It bleeds' (Yazarın nisan ayında çıkan yeni kitabı), 'Game of Gerald' ya da başka bir kitaba daldığınız zaman, orada durum, dört duvar arasında tuvalet kağıtsız kalmanızdan çok daha korkunçtur" dedi.



King, roman kahramanının kendi bulundukları durumdan çok daha kötü bir durumda olduğunu düşünen okurların bir süreliğine kendi sorunlarından uzaklaştıklarını belirterek, “Ardından kitabı kapatıp bir çocuk gibi huzur içinde uyuyorsunuz. En azından bu benim teorim" ifadelerini kullandı.