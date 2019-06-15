Ülkemizde Susam Sokağı adıyla yayınlanan Sesame Street adlı çocu programı beyazperdeye uyarlanıyor. Ancak 2019 yılı içerisinde çekimlerine başlanması planlanan uyarlamanın prodüksiyonu dokuz ay sonrasına ertelendi.



Başrolünde Anne Hathaway'in yer alması beklenen filmin yönetmenliğini Jonathan Krisel üstlenecek.



İlk açıklanan bilgilere göre filmin prodüksiyonuna 2019'un Temmuz ayı içerisinde başlanacaktı. Ancak tarih, Nisan 2020 olarak güncellendi. Erteleme nedeni ise Anne Hathaway'in yoğun programı.

Warner Bros imzalı filmin çekim tarihi ertelense de vizyon tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Film ABD’de 15 Ocak 2021’de seyirciyle buluşacak. Ülkemizde ise 5 Şubat 2021’de gösterilmesi bekleniyor.

Yeni Sesame Street filminin konusu ise şöyle: Big Bird ve arkadaşları kendilerini esrarengiz bir şekilde Manhattan'a gitmiş olarak bulurlar. Görünenlere göre de Susam Sokağı'ndaki evlerine dönmeleri imkansız gibidir. Bu durumda yıllardır düzenledikleri showları iptal olmak üzeredir. Bunu engellemek için ise bir araya gelmeleri gerekmektedir. Bu sırada ise karşılarına şeytani bir belediye başkanı çıkacak ve tüm çabalarını mahvetmeye çalışacaktır.