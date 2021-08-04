Sydney Film Festivali'ne ikinci kez erteleme

04.08.2021 - 08:43
Avustralya'daki Sidney Film Festivali salgın nedeniyle ikinci kez ertelendi.
Yapılan açıklamada, "Hükümet tarafından geçen hafta açıklanan Sidney karantinasının uzatılması ışığında, Sidney Film Festivali, Festivalin 68'incisini 3-14 Kasım 2021'e erteledi. Kilitlenme sona erdikten sonra tam program ve bilet satışlarını başlayacak" denildi.
Beyazperde'nin aktardığına göre; SFF festival direktörü Nashen Moodley, “Sidney Film Festivali, sevdiğimiz filmleri şahsen kutlamak için bir araya geleceğimiz kasım ayında, güvenli bir etkinlik için sinemalara dönmeyi dört gözle bekliyor" dedi.