Sydney Film Festivali'ne ikinci kez erteleme

Avustralya'daki Sidney Film Festivali salgın nedeniyle ikinci kez ertelendi.



Yapılan açıklamada, "Hükümet tarafından geçen hafta açıklanan Sidney karantinasının uzatılması ışığında, Sidney Film Festivali, Festivalin 68'incisini 3-14 Kasım 2021'e erteledi. Kilitlenme sona erdikten sonra tam program ve bilet satışlarını başlayacak" denildi.



Beyazperde'nin aktardığına göre; SFF festival direktörü Nashen Moodley, “Sidney Film Festivali, sevdiğimiz filmleri şahsen kutlamak için bir araya geleceğimiz kasım ayında, güvenli bir etkinlik için sinemalara dönmeyi dört gözle bekliyor" dedi.

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