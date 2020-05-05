Sylvester Stallone'dan Demolition Man açıklaması

Ünlü yıldız Sylvester Stallone yeni projesi hakkında konuştu. Stallone, Demolition Man 2'nin (Cezalandırıcı 2) yolda olduğunu dile getirdi.

05.05.2020 - 15:31

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Sylvester Stallone'nin başrolünde bulunduğu Demolition Man'e devam filmi geliyor.

Stallone'nin açıklamasında sinemaseverlere göre bir bilim kurgu klasiği olan filmin devamı Demolition Man 2'yi Warner Bros devraldı.

Rocky ve Creed serileri, Cehennem Melekleri serisi, Kaçış Planı serisi, Rambo serisi gibi onlarca aksiyon filminin yıldız oyuncusu Sylvester Stallone, Demolition Man 2'nin yakında çekileceğinin müjdesini verdi.

Stallone, "Demolition Man 2'nin olacağını düşünüyorum. Şimdilerde Warner Bros ile üzerinde çalışıyoruz ve harika görünüyor. Bunlar ortaya çıkmalı, film gerçekleştirilecek" dedi.

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