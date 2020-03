Sylvester Stallone’nin Samaritan filmi çekimleri corona nedeniyle durdu

Sylvester Stallone’nin yeni filmi de salgından nasibini aldı. 73 yaşındaki yıldızın Samaritan adlı filminin çekimleri, corona virüs salgını nedeniyle iki haftalığına durduruldu.



Çekimleri ABD’nin Atlanta şehrinde gerçekleştirilen filme ara verilmeden önce dün son kez “motor” denildi.



Samaritan filminde, 20 yıl önce yapılan bir savaşın ardından yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın aslında var olduğunu öğrenen bir gencin hikayesi konu ediliyor.

DEV BÜTÇELİ FİLMLERE ERTELEME



Daha önce Jurassic World: Dominion, Flint Strong, The Man from Toronto ve Mission: Impossible ile Warner Bros’un merakla beklenen The Batman filmlerinin de corona virüs salgını nedeniyle çekimleri sekteye uğramıştı.