Taylor Swift Billboard tarafından On Yılın Kadını seçildi

Yeni albümü Lover ile bu yıl üç Grammy adaylığı kazanan ünlü şarkıcı Taylor Swift, 14. Billboard Müzik Dünyasında Kadın Ödülleri’nde On Yılın Kadını ödülüne layık görüldü.



Swift, 12 Aralık’ta Hollywood Palladium’da düzenlenecek törenle ödülünü alacak.



Swift’in son 10 yılda yayınladığı beş albümü; Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014), Reputation (2017) ve Lover’ın (2019) hepsi, Billboard listelerinde bir numaraya yükseldi.

İKİ KEZ YILIN KADINI SEÇİLDİ

29 yaşındaki ABD’li şarkıcı ayrıca üç single’ı ile Billboard Hot 100 listesinde zirveye çıkmasının yanı sıra iki kez de Billboard Yılın Kadını ödülünü aldı.





14. Billboard Müzik Dünyasında Kadın Ödülleri’nde bu yıl Swfit’in yanı sıra Alanis Morissette, Brandi Carlile, Nicki Minaj gibi isimler de onurlandırılacak.



Geçen yıl, Ariana Grande Billboard gecesinde Yılın Kadını Ödülü’nü kazanmıştı.

TAYLOR SWIFT'TEN CATS FİLMİ İÇİN YENİ ŞARKI