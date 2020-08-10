Taylor Swift'ten tarihi rekor (Billboard'u alt üst etti)

Pop müziğin yıldız ismi Taylor Swift, önceki albümlerinin aksine reklam, ve PR çalışması yapmadan 24 Temmuz 2020'de sessiz sedasız çıkardığı Folklore ile rekorları alt üst etti. Kısa süre içinde üst sıralara çıkan albümdeki parçalar, yalnızca ilk 24 saatte Spotify’da 80 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaştı. Bu yükseliş ile birlikte kadın sanatçılar arasında en çok dinlenen albüm olma unvanını ele geçiren folklore, Apple Music’te de rekor kırdı.

1,5 MİLYONDAN FAZLA SATIŞ



Apple Music tarafında da 35 milyonu aşkın dinlemeye ulaşan albüm, platformun günlük istatistiklerini altüst etmiş durumda. Dijital baskılarının yanı sıra bir de fiziksel kopyalarının satışlarıyla dikkat çeken albüm, plak ve CD baskılarıyla 1,5 milyon satışa ulaştı.

İLK HAFTA 500 MİLYON DİNLENME



Swift’in sekizinci albüm çalışması olan Folklore, çıktığı ilk hafta boyunca çeşitli platformlarda 500 milyon kez dinlendi. ABD’deki satış rakamları henüz açıklanmadı, ancak Swift’in albümü 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm ünvanına şimdiden imza atmış kabul ediliyor.

İLK 10'U DOMİNE ETTİ



ABD’nin haftalık Spotify listesinde ilk 10’un tamamında kendi şarkısını bulunduran sanatçı haline gelen Swift bununla da yetinmedi ve Billboard'un En Popüler 100 listesinde yer buldu. Böylece ABD'yi şarkıcının bugüne kadan listeye giden şarkı sayısı 113'e çıktı. Bu da Swift'e 62 yıllık listede en çok yer alan kadın şarkıcı unvanını kazandırdı.



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