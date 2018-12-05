Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in Reputation adlı albümü 2018 yılında Billboard 200’ün en iyi albümü seçildi.



28 yaşındaki şarkıcının 10 Kasım 2017’de çıkan albümü, 2018 yılı boyunca en çok dinlenen albüm listelerinde zirvede yer aldı.



Albüm, çıktığı ilk hafta 2 Aralık 2017’de açılaklanan Billboard 200 listesinde bir numara oldu.



Daha sonra dört hafta boyunca bir numaradan inmeyen albüm, 48 hafta boyunca ilk 40’ta yer aldı.

Bu, Taylor Swift’in üçüncü kez Billboard 200 albümünde bir numara oluşu. Ünlü şarkıcı, 2015 yılında 1989 adlı albümüyle, 2009 yılında da Fearless albümüyle zirvedeydi.

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