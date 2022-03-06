Tekfen Filarmoni'den Ukrayna’daki çocuklar için konser bağışı

Tekfen Filarmoni 23, 24 ve 26 Mart tarihlerinde İzmir, Ankara ve İstanbul’da vereceği konserlerin gelirlerini Ukrayna’daki çocuklara yardım için UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktarma kararı aldı.

Haberler 06.03.2022 - 11:52

Tekfen Filarmoni'den Ukrayna’daki çocuklar için konser bağışı

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Tekfen’in kurucu ortaklarından Nihat Gökyiğit tarafından kurulan Tekfen Filarmoni, bahar turnesi hazırlıkları sırasında ’da artan şiddet ve hızla büyüyen insani kriz nedeniyle, kuruluş misyonu doğrultusunda önemli bir kararla, bilet gelirlerini UNICEF Ukrayna Acil Durum Fonu'na aktaracağını açıkladı. biletleri satışa çıktı. İzmir ve Ankara konserlerinin biletleri Biletinial, İstanbul konserinin biletleri ise Passo üzerinden satın alınabiliyor.

Tekfen Filarmoni 23 Mart Çarşamba günü İzmir Adnan Saygun Merkezi’nde, 24 Mart Perşembe günü Ankara CSO Ada Ankara’da ve 26 Mart Cumartesi günü İstanbul Zorlu PSM Ana Salon’da birer konser verecek.

Tekfen Filarmoni daimî şefi Aziz Shokhakimov’un yönetiminde gerçekleşecek konserlerde Sergey Prokofyev’in Romeo ve Jülyet Süitleri’nden seçkiler ve Sergey Rahmaninov’un 2 No'lu Do minör Piyano Konçertosu seslendirilecek. eleştirmenleri tarafından olağanüstü tekniğinin yanı sıra, yorumunun derinliğiyle de beğenilen Alexander Romanovsky, Rahmaninov’un 2 No’lu Piyano Konçertosu’nu icra edecek.

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