Önce Going Places diye adlandırılan ve sonra adı değiştirilen The Jesus Rolls'un başrolünde Jesus Quintana karakterini canlandıran usta oyuncu John Turturro yer alacak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca, Audrey Tautou, Bobby Cannavale, Susan Sarandon, Jon Hamm ve Pete Davidson yer alacak. Filmdeki olaylar, pedofil olduğu söylenen karakterin hapishaneden çıkışıyla başlayacak.



The Jesus Rolls adıyla piyasaya çıkacağı duyurulan filmin vizyon tarihiyse 2020 olarak belirlendi. Big Lebowski’nin başrolünde yer alan Jeff Bridges, bir gün “The Dude” karakterini kısa da olsa yeniden canlandıracağını söylemişti. Ancak filmin diğer karakterleri gibi Bridges’in de yeni filmde yer alması beklenmiyor.



BAŞROLDEN FİLM HAKKINDA YORUM

The Independent’a konuşan Turturro konuyla ilgili şunları söyledi: "Filmi birazcık bükmek zorunda kaldım ama içim şimdi çok rahat. Bu gösterişli bir film. Aptal erkeklerin nasıl olduğunu gösteriyor. Filmin konusu budur. Kadınlar daha güçlü ve daha birlik içinde karakterler."



Oyuncu ayrıca Bertrand Blier'in 1974 tarihli aynı adlı Fransız filminden esinlenilen yapımın Joel ve Ethan Coen tarafından onaylandığını da ekledi.