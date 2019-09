Martin Scorsese'nin yönetmenliğini üstlendiği The Irishman filminin galası önceki gün ABD New York Film Festivali'nde yapıldı. Film, festivalin açılış filmi olarak gösterildi.

Filmin efsane oyuncuları Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel ile usta yönetmen Martin Scorsese galada bir araya geldi.

Film, Scorsese ile De Niro’nun dokuzuncu işbirliği oldu. Sinemanın usta ikilisi, daha önce Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York, Raging Bull, The King of Comedy, Sıkı Dostlar, Cape Fear ve Casino filmlerinde birlikte çalışmıştı.



Soldan sağa: Joe Pesci, Al Pacino, Martin Scorsese, Robert De Niro, Harvey Keitel

Charles Brandt’ın I Heard You Paint Houses adlı romanından Steven Zaillian tarafından beyazperdeye uyarlananan film, Frank 'The Irishman' Sheeran isimli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. The Irishman, 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

THE IRISHMAN FRAGMANI