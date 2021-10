The Last of Us setinden video sızdırıldı

Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin'in imzasını attığı The Last of Us uyarlama dizisinden yeni bir video paylaşıldı. Set ortamında çekilen video, internete sızdırıldı. Beyazperde'nin haberine göre videoda, Ellie, Joel ve Tess karakterleri bir yere giderken görülüyor.



Naughty Dog oyun stüdyosunun en sevilen oyunlarından biri olan The Last of Us, diziye dönüştü. Bir Twitter kullanıcısı, Kanada'da çekimleri yapılan diziden 14 saniyelik bir video paylaştı. Videoda Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel'ı, Bella Ramsey'nin canlandırdığı Ellie'yi ve Anna Torv'un canlandırdığı Tess'i görme imkanı yakalıyoruz.

DİZİ, OYUNLARA SADIK KALACAK



Kantemir Balagov'un pilot bölümünü çektiği The Last of Us oyunlarında hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie'nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresidir ve Joel, Ellie'yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmelidir. Ama bilim insanlarının elinde Ellie'nin sağ kalıp kalmayacağı belli değildir. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie'yi kurtarmayı tercih edecektir.



Oyunun yazarı Neil Druckman'ın söylediklerine göre The Last of Us dizisi, oyunlara sadık kalacak. Druckman aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinin yönetmenliğini üstlenecek. The Last of Us'ta Pedro Pascal, Bella Ramsey ve Anna Torv'un yanı sıra Joel'in genç kardeşi Tommy olarak Gabriel Luna'yı, Joel'in kızı Sarah olarak Nicole Parker'ı, Fireflies'ın lideri Marlene olarak ise Merle Dandridge'i izleyeceğiz.



The Last of Us'ın HBO Max üzerinden ne zaman izleyici karşısına geçeceği henüz bilinmiyor.

