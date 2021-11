The Weeknd’in Blinding Lights şarkısı, Billboard müzik listelerinde tüm zamanların bir numaralı şarkısı oldu.



Billboard, şarkının 90 hafta boyunca ilk 100’de yer aldığını açıkladı.



The Weeknd’in şarkısından önce, tüm zamanların bir numaralı şarkısı unvanı, 1960’ların hit şarkısı 'The Twist'indi.



Şarkı, Spotify’da ise 2.5 milyar dinlenme elde etmişti.

