The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı

The Weeknd, yeni albümü Dawn FM’i yayınladıktan sonra Spotify’da 85.6 milyon aylık dinleyiciyle Justin Bieber’ın rekorunu kırdı.

Haberler 25.01.2022 - 13:49

The Weeknd, Spotify'da Justin Bieber'ın rekorunu kırdı

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The Weeknd'in yeni albümü Dawn FM yayınlandı

The Weeknd'in yeni albümü Dawn FM yayınlandı

Canadalı R&B yıldızı The Weeknd beşinci stüdyo albümü Dawn FM’in ardından müzik dinleme platformu ’da 85.6 milyon dinleyiciyle zirveye yerleşti.

The Weeknd, Spotify'da 22 Ocak Cumartesi günü toplam 85.667.564 dinleyiciye ulaşarak Justin Bieber’ın aylık dinleyici rekorunu kırdı.

BIEBER 90 MİLYONU GEÇTİ

82 milyon civarında dinleyiciye sahip Justin Bieber ise geçen ay Spotify’da 90 milyon dinleyiciyi geçen ilk şarkıcı olmuştu.

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31 yaşındaki şarkıcının Dawn FM albümünde toplam 16 şarkı bulunuyor. Albüm kurgusal bir radyo yayını olarak dinleyici ile buluşuyor. Jim Carrey projenin anlatıcısı olarak görev yapıyor ve pek çok sanatçı da kayıtta yer alıyor.

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