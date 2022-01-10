The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor?

The Weeknd'in yeni albümünde yer alan Here We Go Again şarkısında; bir film yıldızıyla birlikte olduğuna dair sözleri, Angelina Jolie'yle ilişki iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Haberler 10.01.2022 - 14:05

The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 1

Gerçek adı Abel Tesfaye olan R&B şarkıcısı The Weeknd'in 16 şarkıdan oluşan yeni albümü Dawn FM yayınlandı. Canadalı şarkıcının albümde 8. sırada bulunan Here We Go Again adlı şarkısında tekrar tekrar bir film yıldızıyla yeni bir ilişkiden bahsetmesi gündem oldu.

The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 2

Dinleyiciler bunu Angelina Jolie'nin Hollywood kariyerine bir gönderme olarak yorumladı.

The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 3

The Weeknd, şarkıda "Ve yeni hatunum, o bir film yıldızı / Yeni hatunum o bir film yıldızı" sözlerini seslendiriyor.

The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 4

Sezgileri kuvvetli dinleyiciler, aynı şarkıda daha önce yer alan bir sözün The Weeknd'in eski kız arkadaşı Bella Hadid'e gönderme olabileceğini de öne sürdü. Ünlü model şu an sanat yönetmeni Marc Kalman'la çıkıyor.

The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 5

The Weeknd şarkıda "Kız arkadaşların sana daha ünlü birini ayarlamaya çalışıyor / Ama bunun yerine sen çok sıradan, meçhul biriyle çıktın / Fotoğraflarını çekip çerçeveleyecek biri" diyor.

The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 6

The Independent yorum için The Weeknd'in temsilcileriyle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.


The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor? - 7

31 yaşındaki şarkıcının 46 yaşındaki Jolie'yle çıktığı söylentileri, ikilinin geçen yıl birçok kez birlikte görülmesinden sonra başlamıştı. İkili ilk olarak haziranda yemek yerken görülmüştü. Ne The Weeknd ne de Jolie ilişkileri yaşadıklarına dair söylentileri doğruladı.

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