The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor?

Gerçek adı Abel Tesfaye olan R&B şarkıcısı The Weeknd'in 16 şarkıdan oluşan yeni albümü Dawn FM yayınlandı. Canadalı şarkıcının albümde 8. sırada bulunan Here We Go Again adlı şarkısında tekrar tekrar bir film yıldızıyla yeni bir ilişkiden bahsetmesi gündem oldu.