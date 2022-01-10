The Weeknd'in Here We Go Again şarkısı Angelina Jolie'yle ilişkisini mi anlatıyor?

Haberler 10.01.2022 - 14:05
Gerçek adı Abel Tesfaye olan R&B şarkıcısı The Weeknd'in 16 şarkıdan oluşan yeni albümü Dawn FM yayınlandı. Canadalı şarkıcının albümde 8. sırada bulunan Here We Go Again adlı şarkısında tekrar tekrar bir film yıldızıyla yeni bir ilişkiden bahsetmesi gündem oldu.
Dinleyiciler bunu Angelina Jolie'nin Hollywood kariyerine bir gönderme olarak yorumladı.
The Weeknd, şarkıda "Ve yeni hatunum, o bir film yıldızı / Yeni hatunum o bir film yıldızı" sözlerini seslendiriyor.
Sezgileri kuvvetli dinleyiciler, aynı şarkıda daha önce yer alan bir sözün The Weeknd'in eski kız arkadaşı Bella Hadid'e gönderme olabileceğini de öne sürdü. Ünlü model şu an sanat yönetmeni Marc Kalman'la çıkıyor.
The Weeknd şarkıda "Kız arkadaşların sana daha ünlü birini ayarlamaya çalışıyor / Ama bunun yerine sen çok sıradan, meçhul biriyle çıktın / Fotoğraflarını çekip çerçeveleyecek biri" diyor.
The Independent yorum için The Weeknd'in temsilcileriyle temasa geçti ancak henüz yanıt alamadı.
31 yaşındaki şarkıcının 46 yaşındaki Jolie'yle çıktığı söylentileri, ikilinin geçen yıl birçok kez birlikte görülmesinden sonra başlamıştı. İkili ilk olarak haziranda yemek yerken görülmüştü. Ne The Weeknd ne de Jolie ilişkileri yaşadıklarına dair söylentileri doğruladı.