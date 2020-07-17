Tom Hanks'li Greyhound açılış rekoru kırdı

Geçtiğimiz hafta içerisinde Tom Hanks, Greyhound'un Apple TV+'ta gösterime girmesini çok da onaylamadığını anlatan ifadelerde bulunmuştu.



Çünkü Hanks'e göre film, sinema için özel olarak tasarlanmıştı. Ama 10 Temmuz'da Greyhound Apple TV+'ta izleyicileriyle buluşmaya başladı ve rekor bir açılışa imza atıldı. Film, Apple TV+'ın bugüne kadar gösterime giren tüm film ve dizilerinden daha fazla izleyici sayısına ulaştı. Ayrıca filmi izleyenlerin %30'unun ilk kez üye olarak platforma giriş yaptığı açıklandı.

GREYHOUND FRAGMANI

