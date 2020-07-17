Tom Hanks'li Greyhound açılış rekoru kırdı

Corona virüs nedeniyle sinemalarda gösterime giremeyen savaş filmi Greyhound, Apple TV+ platformunda rekor bir açılışa imza attı.

17.07.2020 - 10:10

Tom Hanks'li Greyhound açılış rekoru kırdı

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Geçtiğimiz hafta içerisinde Tom Hanks, Greyhound'un Apple TV+'ta gösterime girmesini çok da onaylamadığını anlatan ifadelerde bulunmuştu.

Çünkü Hanks'e göre film, sinema için özel olarak tasarlanmıştı. Ama 10 Temmuz'da Greyhound Apple TV+'ta izleyicileriyle buluşmaya başladı ve rekor bir açılışa imza atıldı. Film, Apple TV+'ın bugüne kadar gösterime giren tüm film ve dizilerinden daha fazla izleyici sayısına ulaştı. Ayrıca filmi izleyenlerin %30'unun ilk kez üye olarak platforma giriş yaptığı açıklandı.

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