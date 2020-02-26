Tom Holland: Bir filmi batırmamayı öğrendim

Örümcek Adam (Spider-Man) karakteriyle Marvel evrenine dahil olduğu günden itibaren rol aldığı filmlerle ilgili sosyal medya üzerinden spoiler paylaşan hatta röportajlarında pot kıran Tom Holland, bir filmi batırmamayı öğrendiğini iddia etti.

"DUDAKLARIM MÜHÜRLÜ"



Animasyon filmi Hadi Gidelim'de (Onward) Ian Lightfoot karakterini seslendiren Tom Holland, son röportajında üçüncü Örümcek Adam filmiyle ilgili her şeyi bildiğini ama filmin gösterime girmesine kadar dudaklarının mühürlü olduğunu söyledi.

Hadi Gidelim'de Tom Holland ve Chris Pratt'in seslendirdiği karakterler

"TÜM SIRLARI ÖĞRENDİM"



Holland, "İki hafta önce Marvel ve Sony'le beyin fırtınası yaptığımız büyük bir toplantımız oldu ve bütün sırları öğrendim. Ama aynı zamanda şu ana kadar bin tane röportaj da yaptım, artık bir filmi mahvetmemeyi de biliyorum" dedi.



"SON DERECE YETENEKSİZ"



Joe ve Anthony Russo, daha önce konuyla ilgili çok heyecanlı ve hevesli biri olan Tom Holland’ın sır tutmak konusunda son derece yeteneksiz olduğunu itiraf etmişlerdi. Holland’ı sevmelerinin temel sebebinin de bu özellikler olduğunu söyleyen Russo Kardeşler, bazı filmlerin senaryosunu vermeyerek tedbir almışlardı.

SPOILER NEDİR?



Bir eserin henüz okunmamış veya izlenmemiş konusu ve detayları hakkında verilen bilgiye spoiler denir.