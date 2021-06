Tunceli Müzesi'nden Avrupa Müze Ödülü için başvuru

Kent merkezinde 1935 ile 1937 yıllarında askeri kışla olarak inşa edilen ve 1949 yılına kadar kışla olarak kalan yapı daha sonra lojman ve yerleşim yeri oldu. Erken Cumhuriyet Dönemi özelliği gösteren ve ikinci grup idari yapı olarak tescilli olan bina, Tunceli Müzesi olarak hizmet vermek üzere 2015 yılında restorasyona alındı.

Restorasyonu 2020 yılında tamamlanan bina Tunceli Müzesi oldu. 5 bin 800 metrekare kapalı alana sahip müze de geçtiğimiz yıl ziyaretçileri ağırlamaya başladı. Bin 800 metrekare büyüklüğündeki avlusu konser ve tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecek şekilde tasarlanan müzede Paleolitik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar 692 eser sergileniyor. Ayrıca müzenin inanç bölümünde Alevilik ile ilgili bilgi panoları ve ritüellerini temsil eden bir teşhir düzenlemesi yapıldığı aktarıldı. Cumhuriyet tarihinin Tunceli’deki ilk müzesinin resmi açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online olarak eşlik etmesiyle Aralık ayında yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıl açılışı gerçekleştirilen Tunceli Müzesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunceli İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy beyefendinin bizatihi ilimize gelerek açılışını katıldığı ve sayın Cumhurbaşkanımızın online olarak açılışını gerçekleştirdiği müzemiz Türkiye’nin farklı müzelerinden biri. 5 bin 800 metrekare kapalı alana ait müzemizde bin 500’ün üzerinde eser sergilenmekte. Henüz genç bir müze olmamıza rağmen eser sayımız önemli ölçüde denilebilir. Müzenin açılışıyla birlikte önemli eser artışları bekliyoruz. Alandaki taramalarla birlikte müzemizin eser sayısının her geçen gün artacağına inanıyorum” diye konuştu.



YILIN AVRUPA MÜZESİ İÇİN MÜRACAAT YAPILDI



Yeni olan müze için yılın müzesi başvurusunda bulunduklarını aktaran Ulaşoğlu, “Yılın Avrupa Müzesi için başvurumuzu yaptık. Bu başvuruyu farklıklarımıza dayanarak yaptık. Önümüzdeki aylarda Türk ve yabancı jürilerden oluşan bir heyet incelemelerde bulunacak. Biz inşallah bu ödülü ilimize getireceğiz. Burada bir baştan bir başa yapacağınız incelemeler Alevilik hakkında sağlam bilgilere sahip olmanızı sağlıyor. Yine ilimiz dahilinde hemen hemen Tunceli’nin her köşesinde Akkoyunlu’lardan kalma gelenek olan koç, at ve koyun biçimli mezarların bulunduğu taş eserler bölümü yer alıyor. Ayrıca Tunceli’ye ait yakın tarihe ait bölümler de mevcut” dedi.

KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK



Kentin daha iyi anlaşılması, ülkede ve dünyada oluşan olumsuz bakışa karşı sevindirici gelişmeler yaşandığına da değinen Ulaşoğlu,"Bir gelişme olarak Pertek ilçemize bağlı Tozkoparan Köyü’nde kurtarma çalışmasını başlatıyoruz. Geçen yıl Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü ile yaptığımız yazışmalar, görüşmeler sonucu önümüzdeki günlerde çalışmayı başlatıyoruz. Bu Tunceli ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli bilgi ve bulguların bulunması için önemli çalışma. Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Yılmaz hocamızın yaptığı araştırmalarda çok eski tarihi bulgulara rastlandı. Tabi bu çalışmanın başlamasıyla birlikte daha netlik kazanacak. Orada tarihin değişik katmanlarına ait kazılar ortaya çıkacak” diye konuştu.



TESCİL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



İhbarlar, duyumlar ve bilgiler ışığında tarihi eserleri tescillediklerini de dikkat çeken Ulaşoğlu, “Koç, koyun ve at biçimli mezar taşlarının bulunduğu alanları köylülerimizle birlikte temizledik. Ayağa kaldırdık. İmkan bulduğumuz taktirde bu mezarlık alanlarının etrafını çevreleme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu alanlara vatandaşların da sahip çıkması gerekiyor. Tescil çalışmaları kapsamında Pınarlar Köyü’nde tarihi bir köprü, Ovacık İlçesi’nde Koca Sori adıyla bilinen Ahmet Şah Türbesinin tescil çalışmalarını başlattık. Yine Burmageçit Köyü’nde tarihi bir çeşmenin tescilini yaptık” ifadelerini kullandı.