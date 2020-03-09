Üç Silahşor görme engelliler için sahnelendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 2010'da Türkiye prömiyerini yapanÜç Silahşor, sesli betimleme tekniğiyle izleyicileriyle buluştu. İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Kocaeli'nden gelen 220 görme engelli ile refakatçileri, Giuseppe Verdi'nin müziklerine imza attığı eseri izledi.

SAHNE VE KOSTÜMLERİ İNCELEDİLER

İzleyiciler, gösterim öncesi de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi fuayesinde sergilenen kostümlerle, sahnedeki dekorları kendilerine yardımcı olan gönüllüler eşliğinde inceleme fırsatı buldu.



Senaryo ve koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy, müzik düzenlemesi Bujor Hoinic tarafından yapılan eserin sesli betimlemesini Sesli Betimleme Derneği uzmanı Emine Konivar üstlendi.

Alexandre Dumas'nın yükselişinde önemli bir role sahip olan Üç Silahşor, 16. yüzyılda Fransa'da geçiyor. Eser, Kardinal Richelieu ve XIII. Louis'nin saray entrikalarıyla, Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan isimli, gözü pek dört şövalyenin maceralarını ele alıyor.