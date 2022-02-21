Ünlü müzik girişimcisi Jamal Edwards hayatını kaybetti

Ed Sheeran, Jessie J., Skepta ve Dave gibi sanatçıların ünlü olmasını sağlayan Britanyalı müzik dahisi Jamal Edwards pazar sabahı evinde ölü bulundu.

31 yaşında hayatını kaybeden genç müzik efsanesi Edwards, kurduğu YouTube kanalı SBTV sayesinde birçok ismi ünlü yapmayı başarmıştı.

İngiliz rap ve grime (elektronik müzük türü) müziğinde öncü bir isim olan Edwards, Galler Prensi Charles tarafından yönetilen ve gençlerin kendi şirketlerini kurmalarına yardımcı olan hayır kurumu Prince's Trust'ın da elçisiydi.

Aynı zamanda bir yönetmen, yazar, DJ, girişimci ve tasarımcı olan Edwards'ın, ölmeden bir gün önce Londra'nın kuzeyinde yapılan bir konserde DJ olarak sahne aldığı öğrenildi.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Edwards'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ünlü girişimcinin ölüm haberi üzerine Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımda, "Britanya müziği ve eğlence dünyası en parlak yıldızlarından birini kaybetti" dedi.

İngiliz futbolcu Reece James, “Huzur içinde yat Jamal Edwards” notuyla bir paylaşım yaptı.

Adam Deacon, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları yazdı:

“Bugün en iyi arkadaşım Jamal Edwards’ın vefat ettiğine dair trajik haberi öğrendiğimde setteydim ve gerçekten çok üzgünüm. Jamal, bu sektörde tanıştığım en iyi, en mütevazı adamlardan biriydi.”