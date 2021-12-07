Ünlü rockçı John Miles (Bay Müzik) hayatını kaybetti

Music şarkısıyla tanınan rock müzisyeni John Miles, 72 yaşında öldü. Miles'ın kısa süren bir hastalığın ardından öldüğü açıklandı.

AİLESİ FACEBOOK'TAN DUYURDU



Miles'ın ailesi; sanatçının ölümünü, Miles'ın resmi Facebook sayfasında "O sevgi dolu bir koca, baba ve büyükbabaydı ve hepimiz onu kelimelerin ifade edebileceğinden çok daha fazla özleyeceğiz. Ardında bıraktığı muhteşem müzik mirasıyla kalbimizde sonsuza kadar yaşayacak. Sen bizim ilk aşkımızdın ve son olacaksın" ifadeleriyle doğruladı.

DEV İSİMLERLE ÇALIŞTI



İngiltere'nin kuzeydoğusundaki Jarrow'da doğan Miles, 1976 yılında Birleşik Krallık listelerinde 3 numaraya kadar yükselen Music adlı şarkısıyla tanınıyordu. Music eserinden sonra Melody Maker dergisi tarafından İngiltere rockının en parlak ve yeni gücü olarak tanımlanan sanatçı, Jimmy Page, Joe Cooker, Stevie Wonder, Alan Parsons Project ve Tina Turner'la çalıştı.

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