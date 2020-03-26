Ünlülerden sağlık çalışanları yararına ev konseri

Billie Eilish ve Mariah Carey, Elton John ile birlikte bu hafta yardım konseri verecek. Ekibe Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong ve Tim McGraw da ekibe katılacak diğer müzisyenler.



Fox’un hazırlayacağı “Amerika İçin iHeart Oturma Odası Konseri” adlı etkinlik için tüm müzisyenler kendi evlerinden, kendi telefon, kamera ve ses ekipmanlarını kullanarak kayıt alacak.



Sanatçıların ev konser kayıtlarından elde edilecek gelir, corona virüs salgınıyla mücadele eden Feeding America ve First Responders Children’s derneklerine bağışlanacak.



29 Mart’ta yayınlanacak konser kaydı, iHeartMedia radyo istasyonlarından da dinlenebilecek.