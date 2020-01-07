Usta isimler Pera Müzikali'nde (110 kişilik dev kadro)

Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı Pera Müzikali’nin başlıca rollerinde Gezen’in yanı sıra Cüneyt Arkın, Gönül Yazar ve Kayhan Yıldızoğlu gibi isimler yer alıyor. Seyircisiyle TİM Show Center’da buluşacak olan müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyor.



Oyunda Cüneyt Arkın’ın oğlu Kaan Arkın babasıyla birlikte rol alıyor. Müzikalde ayrıca Levent Kırca ile Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca da sahne alıyor.



Fehmi Dalsaldı, Şebnem Schaefer gibi ünlü isimler ile birlikte Barış Taşkın, Kıvanç Tiner, Yaşar Ayvacı, Seran Bilgi, Emre Özmen gibi sanatçılar ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunları Sude Albayrak, Cengiz Gezgin ve Sonat Tokuç da Pera Müzikali’nde seyirci karşısına çıkıyor.



Pera Müzikali’nde Melihat Gülses, Melike Demirağ ve Ayben Erman konuk ses sanatçıları olarak yer alıyor.



Dekor tasarımına Barış Dinçel’in imza attığı, müzik direktörlüğünü Seçil Akın’ın üstlendiği ve kayıt çalışmalarının Müziklab’da Murat Yelken eşliğinde yapıldığı Pera Müzikali’nin koreografisi Pınar Ataer, kostümleri ise Aygül Kostüm Evi tarafından hazırlanıyor. Ünlü makyaj ustası Corci’nin yanı sıra Dok Sirk Kumpanyası sanatçıları, dans grubu, mehter takımı ve diğer rollerle birlikte oyunda 110 kişilik bir kadro görev alacak.



NTV’nin medya sponsoru olduğu Pera Müzikali ocak, şubat ve mart aylarında Tim Show Center’da izleyici ile buluşacak.