Westworld dizisi dördüncü sezonuyla geliyor

HBO’nun geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizisi Westworld’ün dördüncü sezonu geliyor. Dizinin üçüncü sezon ilk bölümünde büyük oranda seyirci sayısı düşse de corona virüs salgınının atak gösterdiği zamana denk gelen ilk bölüm sonrası dizi izleyici sayılarını toparladı ve HBO, dördüncü sezon için onayı verdi.



HBO Programlama Başkanı Casey Bloys, “Batı Tema Parkı'ndan yakın geleceğin teknokratik metropolüne kadar her dönemeçten keyif aldık ve usta hikaye anlatıcıları Jonathan Nolan ve Lisa Joy'un zihinlerinde turladık. İham alan vizyonlarının bizi nereye götürdüğünü görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.



Serinin üçüncü sezonu 15 Mart'ta prömiyerini yaptı. Sezonun sekizinci ve final bölümü 3 Mayıs'ta yayınlanacak. Bu sezon rolünü tekrarlayan oyuncular arasında Evan Rachel Wood, Thandie Newton ve Jeffrey Wright yer alırken, Tessa Thompson, Aaron Paul ve Vincent Cassel gibi yeni isimler de diziye katıldı.



Aynı adı taşıyan 1973 yapımı Michael Crichton filmine dayanan dizi, yapay zeka ve özgür irade hakkında karanlık bir "destansı" yapım olarak tanımlandı. Televizyon için Joathan Nolan ve Lisa Joy diziyi oluşturdu. Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis ve Ben Stephenson yürütücü yapımcılık görevini üstleniyor. Kilter Films ve Bad Robot Productions, Warner Bros.Television ile birlikte diziyi çekiyor. Nolan, aynı zamanda sezonun gala bölümünü yönetti.



Dizinin altı sezon süreceği iddiaları da gündemde.

WESTWORLD'DEN 3. SEZON FRAGMANI