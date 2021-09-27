Yeditepe Üniversitesi’nde Fazıl Say konseri

Fazıl Say, Yeditepe üniversitesi'nin 25'inci kuruluş yıl dönümü için konser verecek.



Üniversitenin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Kültür Sanat Ofisi’nin düzenlediği konser, kampüsün festival alanında gerçekleşecek.

Konserde, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği albümlerinden eserler seslendirilecek.

SERENAD BAĞCAN EŞLİK EDECEK

Şan ve piyanonun başrolü oynayacağı konserde, Fazıl Say’a güçlü sesi ve büyüleyici sahne performansıyla solist Serenad Bağcan eşlik edecek.



Maske ve mesafe kurallarının uygulanacağı konsere, Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, mezunları, akademisyenleri ve çalışanları katılacak.

FAZIL SAY'IN 8 YAŞ KONSERİ