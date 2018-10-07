Alınan bilgile göre, Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kamil Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
"Terzi Baba" filmi ile 1998 yılında Cumhurbaşkanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen Renklidere, Türk sinemasının Türkan Şoray, Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi önemli isimleriyle çeşitli filmlerde rol almış ve çok sayıda filmin yönetmenliğini yapmıştı.
Yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere vefat etti
Anadolu AjansıSanat
Bir süredir kanser tedavisi gören yönetmen ve oyuncu Kamil Renklidere, 64 yaşında hayatını kaybetti.
Alınan bilgile göre, Aydın'ın Söke ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kamil Renklidere'nin cenazesi, ikindi vaktinde Bodrum Turgutreis Yalı Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.