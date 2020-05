Yüzüklerin Efendisi ekibi karantina programında bir araya geliyor

Tüm zamanların en popüler film serilerinden Yüzüklerin Efendisi'nin (The Lord of the Rings) kadrosu, bu pazar internette yayımlanacak doğaçlama bir video çekimi için tekrar bir araya geliyor.



Buluşma Josh Gad'ın, sevilen popüler kültür klasiklerinde yer alan oyuncu kadrolarının anılarını paylaştığı Reunited Apart adlı YouTube şovunda gerçekleşecek.

YILDIZLAR TOPLANDI

Miranda Otto, John Rhys-Davies, Sean Bean ve Liv Tyler'ın yanı sıra Sör Ian McKellen, Andy Serkis, Elijah Wood, Sean Astin, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Karl Urban ve Viggo Mortensen gibi oyuncular da programda yer alacak.



PETER JACKSON DA KATILDI





Başka bir deyişle, filmin çekirdek kadrosunun tamamı programda yer alacak. Oscar ödüllü fantastik film üçlemesinin yönetmeni Peter Jackson da katılım sağlayacak.



"TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPMAK NE KADAR ZOR OLABİLİR?"



Gad bölümü duyurduğu videoda, sadık hobbit Samwise Gamgee rolünü oynayan Astin'e hitap ederek, onu Frodo'yu canlandıran Wood'u görüntülü aramaya ikna ediyor. "Bir ork ordusuyla defalarca savaştın" diyen God sözlerini şöyle sürdürüyor: Dünyadaki en güçlü yüzüğü yok etmek için Uruk-hai'nin pençelerinden kurtuldun, şeytani örümcek Shelob'u yaraladın, Gollum'dan kaçtın. Elijah Wood'la bir telefon görüşmesi yapmak ne kadar zor olabilir ki?



Oyuncu kadrosunun büyük kısmı videonun sonuna doğru ortaya çıkıyor. Videoda yeniden buluşmanın 31 Mayıs Pazar günü Birleşik Krallık saatiyle 17:00'de (TSİ 19:00) Gad'ın YouTube kanalında gerçekleşeceği duyuruluyor.