Yüzüklerin Efendisi'nin ikinci sezonu İngiltere'de çekilecek

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonunun Yeni Zelanda yerine İngiltere’de çekileceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı 13.08.2021 - 16:14

Yüzüklerin Efendisi'nin ikinci sezonu İngiltere'de çekilecek

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CNN'deki habere göre, Amazon'dan yapılan açıklamada, dizinin ikinci sezonunun çekimlerinin Yeni Zelanda yerine İngiltere'de yapılmasının, stüdyonun üretim alanını genişletme ve İngiltere'deki stüdyo alanına yatırım yapma stratejisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Bakanı Stuart Nash, Amazon'un Yüzüklerin Efendisi dizisinin ikinci sezonunun çekimiyle ilgili kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Amazon Stüdyoları'nın kararı hiçbir şekilde film sektörümüzün veya bu sektörde çalışan insanların yeteneklerini yansıtmıyor. Şirket, ticari bir seçim yaptı" dedi. 

Nash, Amazon'un dizinin ilk sezon prodüksiyonu için Yeni Zelanda'da 460 milyon dolardan fazla harcadığını kaydetti.

Yüzüklerin Efendisi'nin ilk sezonu 2 Eylül 2022'de Prime Video'da yayınlanacak ve 240 ülkede gösterilecek. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk sezonu 2 Eylül 2022'de Prime Video'da yayınlanacak ve 240 ülkede gösterilecek.

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