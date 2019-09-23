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Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Çağlar Çorumlu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Cem Yılmaz filmlerinin değişmeyen isimlerinden oyuncu Algöz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla son dönemlerin başarılı oyuncularından Çağlar Çorumlu’ya göndermede bulundu.

Çorumlu’nun hayat verdiği Zeki Müren karakterinden övgü dolu sözlerle bahseden Algöz, “Çağlar Çorumlu inan Zeki Müren bile kendini böyle oynayamazdı. ArifV216 filmimizi her izleyişimde, 'Şu performansa nasıl ödül vermezler' demişimdir. Şahanesin…”