Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Çağlar Çorumlu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Cem Yılmaz filmlerinin değişmeyen isimlerinden oyuncu Algöz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla son dönemlerin başarılı oyuncularından Çağlar Çorumlu’ya göndermede bulundu.
Çorumlu’nun hayat verdiği Zeki Müren karakterinden övgü dolu sözlerle bahseden Algöz, “Çağlar Çorumlu inan Zeki Müren bile kendini böyle oynayamazdı. ArifV216 filmimizi her izleyişimde, 'Şu performansa nasıl ödül vermezler' demişimdir. Şahanesin…”
Zafer Algöz'den Çağlar Çorumlu'ya: Şu performansa nasıl ödül vermezler
Sanat
Usta oyuncu Zafer Algöz, ArifV216 filminde birlikte rol aldığı Çağlar Çorumlu'ya övgüler yağdırdı. Algöz, Çorumlu'nun Zeki Müren tiplemesi için, "Şu performansa nasıl ödül vermezler" ifadelerini kullandı.
Oyuncu Zafer Algöz meslektaşı Çağlar Çorumlu'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.