Her yıl merakla beklenen, alanının en kapsamlı ve fark yaratan buluşması olan Zeka ve Yetenek Kongresi'nin açılışını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk yapacak.



Yeni Milli Eğitim Bakanı, aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ziya Selçuk’un da katılacağı Kongre; zeka ve yetenek konularında kuramsal ve deneysel çalışmalar yürüten akademisyenlerden alanda uygulama yapan eğitimcilere, zekasını ve yeteneğini kendi çalışma alanında gösteren toplumca tanınmış kişilerden öğrencilere çeşitli ve zengin bir katılımcı profilinin düşüncelerini ve deneyimlerini içeriyor.



Zeka ave yetenek genel temasıyla önemli çalışmalar yapmış konuşmacılar, farkındalık yaratacak konularla katılımcılara seslenecek.



TV Programcısı Deniz Bayramoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde oyuncu Mert Fırat, ressam Bedri Baykam, sanatçı ve eğitmen Bager Akbay ve yönetici Jack Ojalvo deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Çalışma ve Projeleriyle Ülkede Fark Yaratmış On Öğretmen arasına seçilen sınıf öğretmeni Sezer Ortadağ, uluslararası bir vakıf tarafından organize edilen Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği En iyi 10 öğretmen arasında yer alan sınıf öğretmeni Nurten Akkuş deneyimlerinden ve birçok ilde uygulamaya konulan projelerinden bahsedecek.



#benbilmembeyinbilir sloganıyla yapılacak kongrede zeka ve yetenek ile ilgili konularda çalışan akademisyenler, sahada çocuklarımızın hayatlarını değiştirmek için mücadele eden eğitimciler, çocuklarına en iyisini vermek isteyen ebeveynler, kendisini en iyi şekilde yetiştirmek isteyen öğrenciler ve bu konularda söyleyecek sözü olan, tüm bu insanlara seslenen toplum önderleri bir araya gelecek.

YAPAY ZEKA ÖLÜM ANINI TAHMİN EDECEK - İZLE