Zeynep Bastık'tan Sezen Aksu imzalı yeni şarkı

2019‘da yaptığıprojelerde adından söz ettiren, Zeynep Bastık, Mustafa Sandal’la birlikte çıkardığı ve müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan MOD isimli çalışmasının hemen ardından, Uslanmıyor Bu adlı yeni single’ını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.



Sözü ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının aranjesi Çağrı Telkıvıran’a ait. Zeynep Bastık’ın kendi orkestrası ile Sezen Aksu’nun stüdyosunda gerçekleşen klip çekiminin yönetmenliğini Tolga Akiş üstlendi.



astık Uslanmıyor Bu 31 Aralık 00:00 itibariyle dijital platformlarda ve klibi Zeynep Bastık YouTube kanalında yayında olacak. Öncesinde ise Sezen Aksu’ya ait üç cover şarkı yayınlanacak.