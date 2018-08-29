Beşiktaş, yeni transferi Loris Karius için imza töreni düzenledi. Vodafone Park'taki

törene kulüp başkanı Fikret Orman da katıldı.

"Transfer sürecimde taraftarın desteği olağanüstüydü." diyen Loris Kraius, "Kendinizi

çok iyi hissettiriyor. Taraftarların bu kadar büyük destek vermesi, bunca insanın size

böyle büyük bir destek vermesi eşsiz. İnsanlar ben gelmeden önce, "Oraya

gideceksin. İnsanlar seni havaalanında karşılayacak, ilginç olacak." dediler. Ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar, bunu yaşamak çok farklı hissettiriyor. Onca insanın büyük bir mutlulukla karşılaması çok farklı bir duygu. İlk kez böyle bir şey yaşadım. Bu kadarını beklemiyordum. Buradaki yeni deneyimim için çok iyi bir başlangıç oldu" dedi.

"TARAFTARIN THOR BENZETMESİ YAPTIĞINI DUYDUM"



Taraftarın kendisine Thor benzetmesi yaptığını duyduğunu söyleyen Alman kaleci,

"Yazılan şeylerin önemli bir kısmını anlayamıyorum. Almanya'da Türk kökenli birçok

arkadaşım var. Onlar bana her şeyi anlattı. Her şeyden haberim var" şeklinde

konuştu.

"DUYDUĞUM HER ŞEY OLUMLUYDU"



Kraius, "Beşiktaş ile ilgili duyduğum her şey çok olumluydu. İlgiyi duyunca burada

oynamış bazı oyuncularla konuştum. Onlar da bana tamamen olumlu şeyler söyledi.

Buraya katılma arzum iyice güçlendi" dedi.

"MARİO GOMEZ İLE KONUŞMADIM"



Genç file bekçisi, "Ben buraya gelmeden önce burada daha önce oynamış Alman

oyuncularla konuştum ve onların söyledikleri şeyler tamemen pozitifti. Benim pozitif

düşüncelerimle birleşince kararı vermemde büyük etkisi oldu. Mario Gomez ile

konuşmadım. Onun burada ne kadar mutlu olduğunu ne kadar iyi şeyler yaptığını

biliyorum. Kendisiyle ne kadar doğrudan bağlantı kurmasam da onunla yakın

oturuyorum ve çevresinden duyduğum şeyler tamamen pozitifti. İmaj meselesiyle

ilgili şeyleri duymak güzel şeyler, böyle kıyaslanmak güzel ama önceliğim burada iyi

bir performans sergilemek sonra bunları konuşabiliriz" diye konuştu.

"FİNAL MAÇI GERİDE KALDI"



Şampiyonlar Ligi finalinde yediği şanssız goller hakkında da konuşan Kraius,

"Şampiyonlar Ligi finali benim için şanssız bir gündü ama geçmişte kaldı. Ben

geleceğe odaklandım." dedi.



"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM"



Loris Kraius, "Liverpool'da sezon öncesi kampına katıldım ve hazırlık maçlarında

oynadım. Sadece transfer belli olunca sakatlık yaşamamak adına Liverpool'daki son birkaç günde salonda çalıştım. Genel itibariyle hazırım ve hoca izin verirse

oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

"KLOOP KALMAMI İSTEDİ"



Eski teknik direktörü Kloop ile arasında geçen diyaloğu anlatan başarılı kaleci, "Kloop

ile uzun bir konuşmamız oldu. Kendisi beni kadroda tutmak istedi ama ben kendi

isteğimi söyledim ve ayrılmak istediğimi uygun bir şekilde anlattım. Günün sonunda

herkes için olumlu bir sonuç alındı" dedi.