2023 yılında YouTube'a kaç video yüklendi?

YouTube platformuna 2006-2023 tarihleri arasında toplamda 13 milyar 325 video yüklendiği ortaya çıktı.

2023 YILINDA YOUTUBE'A KAÇ VİDEO YÜKLENDİ?

Blog yazarı Ethan Zuckerman'ın paylaştığı rapora göre, 2023 yılında sadece bu yıl içinde 4 milyardan fazla video yüklendi ve bu, bir rekora işaret ediyor.



Ancak, videoların izlenme sayıları beklentilerin altında kaldı; rapora göre, tüm videoların yalnızca yüzde 4'ü 10 bin veya daha fazla görüntülenme elde etti.

ORTALAMA İZLENME SAYISI 39

Ayrıca, bir YouTube videosunun ortalama izlenme sayısının 39 olduğu belirtiliyor.

GTA 6 TANITIMI REKOR KIRDI

2023'ün sonlarında yayınlanan GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlandıktan sadece 24 saat içinde 100 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı. Bu rekor daha önce MrBeast'e aitti.