2023 yılında YouTube'a kaç video yüklendi?

Video paylaşım platformu YouTube'a 2023 yılında kaç video yüklendiği belli oldu. Ayrıca sosyal medya platformuna kuruluşundan bu yana 13 milyar 325 video yüklendiği kaydedildi.

2023 yılında YouTube'a kaç video yüklendi?

YouTube platformuna 2006-2023 tarihleri arasında toplamda 13 milyar 325 video yüklendiği ortaya çıktı.

2023 YILINDA 'A KAÇ YÜKLENDİ?

Blog yazarı Ethan Zuckerman'ın paylaştığı rapora göre, 2023 yılında sadece bu yıl içinde 4 milyardan fazla video yüklendi ve bu, bir rekora işaret ediyor.

Ancak, videoların izlenme sayıları beklentilerin altında kaldı; rapora göre, tüm videoların yalnızca yüzde 4'ü 10 bin veya daha fazla görüntülenme elde etti.

ORTALAMA İZLENME SAYISI 39

Ayrıca, bir YouTube videosunun ortalama izlenme sayısının 39 olduğu belirtiliyor.

GTA 6 TANITIMI REKOR KIRDI

2023'ün sonlarında yayınlanan GTA 6 tanıtım fragmanı, yayınlandıktan sadece 24 saat içinde 100 milyondan fazla izlenerek rekor kırdı. Bu rekor daha önce MrBeast'e aitti.

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